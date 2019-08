Puede haber distintos argumentos legales sobre las obligaciones que impone la reforma fiscal al Poder Judicial, pero lo que no admite discusión es que, al negarse a cumplir la contención establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con respecto a los pluses y las anualidades, la Corte Plena ha hecho dos graves confesiones. La primera, que no tiene real voluntad de ahorro y, menos aún, de sacrificio coyuntural; la segunda, resultado de la anterior, que insiste en mantener un régimen privilegiado de remuneraciones, aunque ello agrave nuestra severa crisis fiscal. Es como si tuviera un carácter extraterritorial y se financiara con recursos propios, no de los contribuyentes. Ante esta actitud, se justifican plenamente las reacciones en contra de tal decisión surgidas en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.