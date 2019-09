Eso podría explicar el curioso proyecto de rodear las 72 hectáreas del parque con 2.800 metros lineales de cerca porque no cabe duda del énfasis puesto por la iniciativa en la protección de las instalaciones deportivas, con olvido de los demás servicios. Una cerca protegería a toda La Sabana, es cierto, incluidas las inversiones relativamente modestas en recreación no deportiva, pero el cuidado de estas últimas no es, evidentemente, la prioridad detrás de la propuesta.