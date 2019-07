A lo largo de la campaña, Johnson dijo saber cómo negociar con Europa para conseguir mejores condiciones que las obtenidas por May, cuyas propuestas fueron rechazadas una y otra vez por el Parlamento hasta forzar su abandono del poder. Con la misma ligereza aplicada a minimizar las consecuencias de una abrupta ruptura con Europa, el nuevo primer ministro ofrece hacer en tres meses lo que May no logró en dos años, pese a la ventaja de ser considerada, entre sus pares europeos, una estadista seria, atrapada contra su voluntad en la vorágine del brexit.