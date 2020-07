A simple vista, la propuesta generaría ingresos significativamente menores, sin mencionar que el cobro se haría únicamente durante tres meses. No importa, lo que cuenta es fingir la presentación de una alternativa para oponerse al planteamiento del gobierno sin exponerse a la crítica. Según la diputada María Inés Solís, ese proyecto es “el adecuado”, y el planteamiento del Ejecutivo no pasa de ser un “mamarracho”. No obstante, el proponente, a la sazón jefe de fracción, no sabe a cuánto ascendería el ahorro. Cuando se le preguntó, confesó no tener números. Si no los tiene él, mucho menos los tendrá el resto de la bancada.