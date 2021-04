Para evitar nuestras preguntas, la Contraloría remitió a un video del funcionario. Ese recurso, lamentablemente ensayado por políticos de varios partidos, es inaceptable en una sociedad democrática cuyo postulado es la rendición de cuentas del funcionariado y demás actores de la vida pública, no la transmisión unilateral de sus justificaciones. Si no hay posibilidad de repregunta, no hay rendición de cuentas. Por eso, La Nación tiene la política de ignorar comunicaciones de ese tipo, salvo que las circunstancias impongan otra conducta.