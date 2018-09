Especial atención merece la agresión de un Policía al periodista Javier Córdoba, del Semanario Universidad. En ejercicio de su labor informativa, el profesional filmaba los acontecimientos cuando un oficial le puso el bastón en el cuello para detenerlo, aunque se identificó como miembro de la prensa y tenía rato de hacer su labor en el sitio, a vista de todos. “Tuve que gritar que era periodista para que me soltaran y no me golpearan”, explicó Córdoba. Los periodistas tienen el derecho, y la obligación, de acudir a los lugares donde se producen hechos de interés público para informar de ellos a la ciudadanía. Nadie debe impedírselos.