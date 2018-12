En 20 años, la tenencia legal de armas aumentó un 150 %, pero la inscripción no las hace menos letales. La mayoría de los ciudadanos con armas inscritas las poseen de buena fe, como medio de defensa, sin la más remota intención de atacar a un semejante. Sin embargo, muchos homicidios no vinculados con la delincuencia habitual podrían haberse evitado si un arma no hubiera estado al alcance en un instante desafortunado. Lo mismo puede decirse de los suicidios y accidentes, a menudo protagonizados por niños.