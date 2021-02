Las universidades nos aconsejaron dar la espalda al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, le señalaron una larga lista de «inconstitucionalidades» y se hicieron eco de nociones erróneas pregonadas por los opositores del acuerdo. Las inconstitucionalidades no existían, los horrores no se materializaron y los aportes del comercio y la inversión extranjera son cada vez más obvios. A pocos se les ocurre argumentar por la marcha atrás y, en su momento, la oposición manifiesta por los centros de enseñanza superior no la compartían todos los académicos, quizá, ni siquiera la mayoría.