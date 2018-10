Sin embargo, no cabe duda de que el despropósito fue advertido. En la propia acta, el magistrado autor del informe recuerda haber enviado a la Secretaría General de la Corte un correo electrónico donde informó: “Cumpliendo con la solicitud de informe para Corte S1-42-2018, le remito mi criterio en cuanto al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente legislativo 20.580); no obstante, debo advertir que el proyecto sobre el que me pronuncio sufrió modificaciones sustanciales en virtud del texto sustitutivo que se aprobó en la Comisión de Hacendarios en la sesión n.° 38, celebrada el martes 21 de agosto próximo pasado. En razón de lo anterior, desde mi perspectiva, el informe que le remito carece de interés actual”.