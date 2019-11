El legislador no admite ser autor del panfleto. Según él, es una copia tal “como está en los links” que llevan a las páginas de las empresas. No es cierto, como le resultará obvio a quien vea el panfleto o haga clic en los links. Alguien elaboró el libelo, le puso texto y dibujó cajas negras en torno a un par de siluetas para destacarlas. El diputado niega haberlo hecho. Solo compartió con sus compañeros una información que le pasaron. No revela quién, pero el benefactor se tomó la molestia de diseñar el panfleto y hacer suficientes copias para que Ulate las “compartiera”, siempre sin intención de hacer insinuaciones sobre nuestra labor periodística, pero con la “malicia” de quien quiere sembrar dudas sin fundamento.