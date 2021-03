Como las universidades, los gobiernos locales también exigen libertad para gastar los ingresos «propios». Un rector universitario señaló la inutilidad de incluir a los centros de enseñanza en la ley de empleo público porque de todas formas el gobierno debe girarles el presupuesto ordenado por la Constitución y, en consecuencia, no habrá ahorro para el fisco. No parece haber pasado por su mente que la racionalización del gasto en salarios liberaría fondos para mejorar la educación y salvar a las universidades de su inminente insolvencia. Tampoco parece tener presente que los fondos «propios» pertenecen a los costarricenses y vienen con el deber de una administración esmerada, no con el derecho de una repartición en beneficio del funcionariado.