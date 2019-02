Si los integrantes del grupo nombrado para estudiar la reforma del Estado no tenían clara la situación del trámite legislativo, al Ministerio de la Presidencia no podía caberle duda. La propuesta de limitar las enmiendas a los proyectos del gobierno invoca a su favor prácticas parlamentarias de otros países, en particular Francia, pero eso en nada aminoró el revuelo causado en el Congreso por razones muy predecibles.