La idea de excluir a las municipalidades o a sus empresas de la ley de empleo público en trámite no ha levantado vuelo. Los abusos en el régimen municipal, dados a conocer en los últimos días, deberían bastar para descartarla. No hay razón alguna para separar los ayuntamientos del resto de la Administración Pública cuando en ellos imperan los mismos excesos y en las funciones no hay mayor diferenciación.