Se trata de ciudadanos que por diversas razones no cotizaron para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social y no reciben el subsidio consistente en una pensión mínima, que en la actualidad asciende a ¢78.000 mensuales bajo el Régimen no Contributivo. Negarles dicho subsidio es improcedente, pues los beneficiarios de otros esquemas públicos –como la educación superior estatal y regímenes de pensiones como los del Poder Judicial y del Magisterio Nacional– reciben cuantiosas subvenciones de los contribuyentes. Los ancianos no tienen la capacidad de organización ni ejercen la presión (cabildeo, huelgas) que otros beneficiarios sí pueden aplicar.