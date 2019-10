Ahora, Japdeva enfrenta, al mismo tiempo, las urgencias de su transformación, las presiones de la liquidación de personal y el manejo de cuantiosos fondos destinados a inversiones aún no definidas. El tiempo transcurrido es imposible recuperarlo y las malas decisiones no tienen reparación. Si hubiera alguna consecuencia positiva, sería el aprovechamiento de tan doloroso aprendizaje para hacer a un lado la improvisación. Las autoridades deben resistir la tentación de ejecutar la primera ocurrencia con tal de demostrar movimiento, pero no pueden seguir posponiendo las medidas necesarias para encaminar las inversiones.