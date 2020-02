La magistrada Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, manifestó su desacuerdo con la propuesta de su colega ofreciendo una solución adoptada en 1971 por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: “Si tenemos fuga de información, debemos investigar a nuestros funcionarios, no a los periodistas ni a las fuentes de los periodistas”. Eso mismo dijeron los magistrados norteamericanos cuando se les pidió frenar la publicación de secretos de Estado sobre la guerra de Vietnam. El deber de guardar la confidencialidad es de los funcionarios. La prensa más bien tiene la obligación de divulgar cuanto llegue a su conocimiento (New York Times Co. vs. Estados Unidos).