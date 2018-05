La administración tiene derecho a escoger su crisis, pero no a eximirse del todo. Si hace un mal cálculo para evitar la inversión de capital político, podría conducir al país a una situación crítica, con la realidad económica a cargo de las soluciones, por su cuenta y desbocada. El gobierno no puede aspirar a quedar bien con todos. Las medidas necesarias provocarán disgustos, pero no hay más remedio que enfrentarlos si hay intenciones de pasar nuevos impuestos por el Congreso, donde la oposición también debe ser responsable. Siempre existirá la posibilidad de criticar los recortes por insuficientes. La insatisfacción a ultranza es tan inadmisible, en las circunstancias, como las medidas efectistas y las posposiciones. Todos le debemos al país el empeño de hablar en serio.