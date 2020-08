Desde hace tiempo entendemos que la crisis no es únicamente sanitaria, pero la conversación se ha centrado en ese aspecto. Es natural, pero no conveniente. Cuando la discusión se amplía, es para examinar la difícil situación de las finanzas públicas. Si no hablamos de salud, hablamos de macroeconomía. Es indispensable promover una conversación sobre la revitalización del comercio y la industria.