De acuerdo con los principios de administración, los cuales no son otra cosa que sentido común formalizado, toda empresa debe tener un horizonte de planeación definido por el tiempo que tome ajustar su escala de operación —o “escala de planta”, como también se le conoce—. Un verdulero quien se aprovisiona y vende a diario no necesita ver muy adelante. Pero una empresa como el ICE, sin competencia en el sector de energía, debe planear con mucho tiempo de anticipación el diseño y la construcción de plantas hidroeléctricas, so pena de incurrir en faltas muy caras para el país, como sería la producción de exceso de oferta de energía, recurrir a apagones o a importaciones caras de energía térmica.