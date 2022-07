Editorial: Grave retroceso ambiental

La meta de impedir un calentamiento promedio superior a 1,5 grados Celsius en relación con la era preindustrial se aleja peligrosamente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos contra las potestades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para limitar los daños causados por las plantas generadoras de electricidad sucia.

El país con mayor incidencia en la creación de la amenaza planetaria producto de la emisión de gases de efecto invernadero quedará debilitado para enfrentar las consecuencias de su conducta histórica y, mucho más, para ejercer el liderazgo correspondiente a su peso en la comunidad de naciones, según la clara intención del presidente Joe Biden.

Las consecuencias de no alcanzar la meta aceptada por la comunidad internacional están a la vista a causa del calentamiento promedio de la actualidad, estimado en 1,1 grados. Los efectos del aumento de la temperatura sobre el clima se manifiestan con creciente ferocidad en el mundo, sin exceptuar a los Estados Unidos, donde los incendios, tormentas, sequías, olas de calor y mareas causan estragos inusuales por su intensidad y frecuencia.

La sentencia anunciada este jueves impedirá a la EPA limitar las emisiones de plantas de generación eléctrica operadas con tecnologías contaminantes. La agencia retiene sus capacidades reguladoras en casos específicos, pero no podrá fijar políticas de largo alcance para forzar la reconversión de las plantas de gas y carbón a fuentes solares, hídricas o eólicas.

La presentación del caso por el estado de West Virginia no es casualidad. Los intereses de la industria del combustible fósil tienen allí un peso decisivo. Eso explica por qué Joe Manchin, senador demócrata de West Virginia, es uno de los grandes obstáculos a las ambiciones ambientalistas de su partido, comenzando por la promesa de Biden de reducir la contaminación a la mitad en esta década. Su voto es decisivo en un Senado dividido exactamente a la mitad, pero un extenso reportaje publicado por The New York Times en marzo reveló sus vínculos con la industria del carbón y la fortuna acumulada por él a sus expensas.

La figura de Manchin cobra nueva relevancia después del fallo porque la mayoría conformada por seis de los nueve magistrados argumentó falta de claridad en las potestades asignadas a la EPA por los legisladores. Solo el Congreso o una agencia con facultades inequívocamente delegadas por él podrían establecer políticas de amplio alcance en la materia, dijo la Corte. Pero el Congreso difícilmente conseguirá aprobar semejante legislación en las circunstancias actuales, sobre todo si el Partido Republicano recupera el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio período, en noviembre.

Por eso, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, afirmó que la mayoría conservadora de la Corte decidió “dejar que nuestro planeta arda”. El fallo hace temer por otras medidas de política ambiental, incluidos los estímulos para transformar el transporte mediante la adopción de vehículos eléctricos. La ventaja de esa transformación, por otro lado, también depende de la generación limpia.

La repercusión de la sentencia seguramente trascenderá las fronteras de los Estados Unidos. La vieja polémica entre los países prósperos y las economías emergentes que reclaman mayor laxitud en el control de emisiones para facilitar el desarrollo recibirá nuevo aliento, especialmente porque el país más favorecido por la acumulación de gases en la atmósfera ahora da un paso atrás pese a su superioridad tecnológica y económica. Bien lo dijo la jueza Elena Kagan en la opinión minoritaria: “Hay mucho en juego”, pero la Corte y el Congreso estadounidenses no parecen tenerlo claro.