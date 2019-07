El error lo magnifican las razones invocadas por la extraña alianza religioso-sindical empeñada en exigir la remoción de Mora. Se trata de falacias demostrables y no de legítimos agravios. El Ministerio autorizaba a los maestros a hablar de tolerancia el 28 de junio, no se los exigía ni era ese el único tema posible. Sobre todo, nunca planeó “actos cívicos” en apoyo de la comunidad gay. El proyecto de ley de educación dual no es un plan para introducir el trabajo infantil y la adquisición de drones es necesaria para dotar a los colegios agropecuarios de la tecnología empleada en la agricultura de precisión, la más nueva y moderna tendencia. Nunca hubo la intención, ni la posibilidad, de usarlos para vigilar estudiantes. Tampoco estaba entre los planes una ruinosa inversión en baños “neutros” ni la educación dual es invención o empeño exclusivo del exministro.