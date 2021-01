No hay lugar para confusiones como la de la jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, que declaró, luego de conversar con representantes del Fondo, que la institución no «está pidiendo plazos ni requerimientos como tales». Afirmó: «No nos está pidiendo metas específicas sobre lo que tenemos que venir a hacer». El desacierto de la declaración es doble. El FMI observará el cumplimiento de plazos porque los desembolsos están sujetos a la ejecución de las obligaciones adquiridas y, si bien no ha impuesto medidas específicas para remediar el desequilibrio financiero, sí exige fijar metas. Sin ellas, no podría medir la eficacia de su apoyo a las finanzas públicas.