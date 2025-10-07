Editorial

Editorial: Grave amenaza pende sobre la “gallina de los huevos” de oro de nuestra economía

La administración Trump inició una investigación para determinar si las importaciones de implementos médicos afectan la seguridad nacional de EE. UU. La reacción del país no puede limitarse a ‘ver y esperar’ mediante un simple monitoreo de lo que ocurre en Washington D.C.

Por La Nación
Industria de dispositivos, implementos médicos, y Donald Trump
La administración Trump inició recientemente una investigación, con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, para determinar si las importaciones de implementos médicos afectan su seguridad nacional.







