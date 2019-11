Qué sucederá después de la toma de posesión de los Fernández —quienes no están emparentados— es la gran pregunta. El presidente electo es considerado un político hábil y pragmático, mucho más moderado que la expresidenta, con la cual ha tenido profundas diferencias a lo largo del tiempo. Si bien Cristina controla una base política, electoral y organizacional fuerte y vocal, su dominio no se extiende al peronismo estructural, mucho más cercano al otro Fernández. Las declaraciones de este último, asimismo, revelan su comprensión sobre la situación tan difícil que vive el país y sugieren que no se inclina por seguir un curso de populismo interno y ruptura externa con los acreedores y organismos financieros internacionales.