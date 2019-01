Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los objetivos específicos de sus actividades, el vicepresidente dio respuestas vagas, que dificultan separar sus labores de las encargadas a Campbell y, al final de su gestión, no permitirán comprobar la bondad de la ejecutoria. Lo que no se mide no puede ser bien definido; lo que no se define con precisión no puede ser bien administrado. Por eso, instamos a los dos vicepresidentes a precisar las labores concretas que emprenderán durante los próximos años en áreas tan vitales como las enunciadas a grandes pinceladas.