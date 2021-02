Precisamente uno de los sancionados, el fiscal José Pablo Miranda, salió el miércoles a garantizar, en el marco del debate sobre la fuga de las claves de los teléfonos presidenciales, que «toda la información que no es relevante para el expediente, que pertenece al ámbito de la intimidad, o de los secretos de Estado, o de seguridad del Estado, que no tiene que ser trasladada al expediente no se va a trasladar».