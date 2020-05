El país no puede pasarse la vida debatiendo sobre el matrimonio igualitario, y las resoluciones judiciales deben prevalecer, sobre todo las emanadas de tan alta autoridad. Así lo entendió el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, cuando explicó su negativa a respaldar el proyecto de ley sobre uniones civiles, no obstante la clara oposición de su partido al matrimonio entre personas del mismo sexo. El Congreso no debería tener tiempo para frivolidades.