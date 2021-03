Los casos de Xinjiang y Hong Kong no agotan el repertorio del creciente ímpetu autoritario chino, que se refleja con prepotencia en otros ámbitos, pero sí constituyen los casos más graves. Por esto, las sanciones conjuntas y lo que parece ser una nueva etapa de coordinación entre las principales democracias occidentales frente al régimen son una buena noticia. No se trata de exacerbar conflictos artificiales, sino de actuar con firmeza contra amenazas tangibles y una determinación autoritaria que, si no recibe una respuesta consecuente, se tornará aún más grave.