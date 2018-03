Lo dicho no resta razón a la queja de los empresarios sobre el desequilibrio del proyecto de ley en favor de nuevos ingresos. La recaudación esperada, además de un levísimo recorte del gasto, apenas representaría el 1,9 % del producto interno bruto. Como dice el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, eso no alcanza siquiera para enfrentar el déficit primario. Hará falta más ingresos, pero no es realista, ni útil, esperarlos sin el esfuerzo de ahorro correspondiente.