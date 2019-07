Estamos conscientes de que los cambios institucionales no son fáciles, y que los intereses favorables al statu quo tienen gran poder y capacidad de organización, presión y bloqueo. Sin embargo, hemos llegado a un punto en que no mejorar, modernizar, adaptar, agilizar y, de ser necesario, achicar las instituciones, se ha vuelto insostenible. Por esto, la palabra de orden no debe ser reforzar, sino transformar.