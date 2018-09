Nuestra sociedad no debe aceptarla como medio de presión, no solo porque quien cede al chantaje invita a su repetición sino por su incompatibilidad con los valores de la convivencia pacífica, tan arraigados en el país. En días recientes, los cierres de carreteras han sido descritos como “abuso del derecho”. No lo son. No hay derecho a impedir el libre tránsito. Como el pretendido derecho no existe, tampoco puede haber abuso, solo delincuencia. Es preciso llamarlo por su nombre para exigir el castigo correspondiente.