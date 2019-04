El ideal es no aprobar subsidio alguno, en parte porque las finanzas públicas del país no atraviesan por un buen momento y, también, porque siempre es posible ajustar el plazo de la concesión lo suficiente como para que las tarifas resultantes sean razonables. Además, no cabe duda de que la mayoría de los usuarios de esa vía con gusto pagarán un peaje superior al actual si el servicio es notablemente mejor que el que hoy —congestionado, ruidoso y hasta inseguro— deben soportar.