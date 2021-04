El contraste no podría ser mayor ni más indignante. Los difusores de falsas noticias no reconocen límites ni se preocupan por las consecuencias de sus acciones, pero la desinformación en materia de salud está entre las más condenables manifestaciones de esta plaga. Desde el inicio de la crisis causada por el coronavirus se habla de una pandemia de desinformación en todo el mundo. Costa Rica, por lo visto, no está vacunada, pero debería procurar medios para establecer castigos ejemplarizantes. Si los tipos penales de la actualidad no alcanzan, el Congreso haría bien si los amplía y las fuerzas policiales, tan exigidas como están por las circunstancias, no deben menospreciar la necesidad de reprimir este tipo de delitos.