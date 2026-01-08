Editorial

Editorial: Esperanza de vida y mortalidad infantil por cantón: el mapa que incomoda en Costa Rica

Las enormes diferencias cantonales en esperanza de vida y mortalidad infantil configuran una realidad alarmante. Las brechas regionales trascienden a muchos indicadores y deben atenderse integralmente

EscucharEscuchar
Por La Nación
El quinto Índice de Competitividad Nacional evidenció amplias diferencias entre cantones en los indicadores de esperanza de vida y mortalidad infantil. (albert marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
mortalidad infantilesperanza de vidaÍndice de Competitividad NacionalConsejo de Promoción de la Competitividad
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.