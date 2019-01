La idea es una perversión de las recomendaciones no vinculantes del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo, que acepta ese tipo de manifestaciones mientras sean muy limitadas en el tiempo y apenas suficientes para manifestar el desacuerdo con la política pública objeto de la protesta. Pero, según la tesis de Hernández, el prolongado abandono de las aulas por los educadores es un movimiento “político laboral” y “democrático”. A fin de cuentas, repetiríamos con Cascante, “que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho…”.