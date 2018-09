Con el paso del tiempo, las responsabilidades se diluyen y los costos aumentan, en ocasiones para beneficio de constructores que exigen ajustes de precio y ampliaciones de sus contratos. Mientras la burocracia persista en negarse a sentar responsabilidades no habrá forma de avanzar en esta materia. No se trata de venganza y ni siquiera de recuperar pérdidas, sino de dejar establecida, más allá de cualquier duda, la voluntad del Estado de exigir el cumplimiento oportuno y con sujeción a los términos del contrato en cuanto a calidad y funcionalidad de las obras. No es mucho pedir, sobre todo, en vista de tantas malas experiencias.