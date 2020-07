Pasados los meses, no hay necesidad de explicar las razones del éxito sueco simplemente porque no se produjo. Ni los efectos de la pandemia sobre la salud fueron tan leves como esperaban ni se logró salvar a la economía del daño sufrido en el resto del continente europeo. A fin de cuentas, señala el artículo, Suecia demostró que el daño económico no lo causan las medidas adoptadas para limitar la propagación del virus, sino el virus mismo.