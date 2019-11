La Universidad Nacional está en peligro, no porque lo digan sus supuestos enemigos, sino porque lo admiten sus administradores. En ocho años, las transferencias del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) apenas le alcanzarán para pagar salarios y beneficios, no porque el Estado reduzca los giros, sino porque no hay forma de mantener el paso de los crecientes beneficios. Amplios sectores del estudiantado despiertan a esa realidad, no por ingratitud, sino por razonamiento crítico.