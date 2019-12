No hace falta decirle a Zuckerberg que a los periodistas serios no nos “gusta la rigurosidad metodológica de las encuestas de Facebook”. Él lo sabe. Tampoco se trata de gustos. Los periódicos serios negamos toda validez a esas “encuestas”. Por eso la competencia del Washington Post, es decir, The New York Times o The Wall Street Journal, entre otros medios que probablemente echen de menos a Prendas entre sus lectores, no citan resultados de encuestas de Facebook, como tampoco lo hace La Nación. Zuckerberg, por su parte, ha pasado horas sudando la gota gorda frente a legisladores serios, indignados por los efectos de Facebook sobre los procesos políticos, en especial por las facilidades que ofrece para la manipulación y difusión de falsedades.