Editorial

Editorial: Encuestas, emociones y voto de última hora

Las encuestas, diseñadas para captar preferencias explícitas y coherentes, podrían estar intentando medir una realidad que se expresa cada vez menos de forma directa. Una proporción creciente del electorado decide su voto en los últimos días u horas antes de la elección, e incluso en la urna

