La Procuraduría no omitió señalar lo obvio: el reglamento legislativo debe conformarse con la Constitución, y no a la inversa: “Pese a la también reconocida potestad (…) de la Asamblea Legislativa para dotarse de su propio reglamento interno (artículo 121, inciso 22, de la Constitución), no puede aprovecharse la misma para derogar los principios de publicidad y de transparencia para un tipo de asuntos, por cuanto, la regla que se extrae, como se apuntó, del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política es que el carácter secreto debe ser dispuesto caso por caso”.