El catálogo de falencias revelado en el informe es alarmante. No entraremos en su detalle porque nuestra información de la semana pasada lo hizo y, además, el texto completo se puede leer y descargar en esta dirección: estadonacion.or.cr. Basta con citar, como ejemplos, que la tasa neta de cobertura en primaria está estancada en un 93 % desde el 2016 y solo el 7 % de los alumnos en ese nivel reciben la totalidad de los contenidos requeridos, 53.000 jóvenes de entre 12 y 16 años no asisten a secundaria, la proporción de personas de entre 25 y 34 años con educación terciaria (28 %) no cambia desde hace 10 años y solo el 37 % de las oportunidades educativas universitarias disponibles son en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El único avance sustancial ha sido el notable incremento de la cobertura en preescolar, pero su calidad es muy baja y un preocupante 49 % de los graduados universitarios en esta carrera no tienen contacto con los niños como parte de su capacitación.