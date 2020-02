Lo anterior quiere decir que las circunstancias locales son fundamentales para explicar el grado de participación; también, en buena medida, la especificidad de los resultados, tal como se reflejaron el domingo. Por un lado, el número de alcaldías en manos de partidos locales subió a 14, de 5 hace 4 años. Algunos de ellos sirvieron simplemente como plataformas para la reelección de alcaldes que antes habían competido con las divisas de partidos nacionales, pero otros tienen verdaderas raíces cantonales. La dinámica local también pasó una dura factura a Restauración Nacional y Nueva República. A pesar de su desempeño en las elecciones nacionales del 2018, no obtuvieron ninguna alcaldía (todavía no hay datos sobre regidores), presumimos que no solo por el desgaste de algunos dirigentes nacionales, sino también por su insistencia en temas con fuertes connotaciones religiosas, ajenos a los retos de los gobiernos municipales y sus ciudadanos.