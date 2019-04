Pero la inversión de la pirámide apenas está en proceso y, según el estudio, en el 2030 solo habrá 3,9 activos por jubilado. La proporción bajará a 3,4 por 1 en el 2035. Como es evidente, el límite de 6 por 1 será rebasado en poco tiempo. El problema de las pensiones es actual, no futuro, pero los diputados se proponen legislar como si no existiera y no supiéramos que se agravará.