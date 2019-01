Ahora, al parecer, el problema no es de principio, sino de forma y trámite. Si tanta es la preocupación, ¿por qué no sugiere el Frente Amplio una condena de Maduro y su régimen por la vía procedimental de su preferencia? Quizá pueda utilizar como modelo la resolución promovida por el propio partido en el caso hondureño. Y si no se anima a actuar en sede legislativa, por qué no lo hace en el plano partidario, como sucedió para la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.