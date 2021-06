Esa jovialidad enfatiza la despreocupación reinante en el mundo desconocido por el contratista, aunque no del todo. «…Sí, lo conozco, lo que pasa es que yo soy muy malo, te digo, muy malo para ofrecer, muy malo, a mí si me dicen “mira, esto funciona así”, entonces sí, claro, diay, démosle, pero yo para llegar a decir “te, te, te..., diay si usted me ayuda, yo lo ayudo”, esa cosa... vieras qué malo que soy, me da como vergüenza».