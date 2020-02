Coincidimos con la apreciación del FMI en cuanto a que el grueso de las medidas anunciadas por la administración Alvarado para atender el déficit fiscal —control de gasto, cambio de deuda cara por deuda barata, venta de activos estatales y mejora en la recaudación— van en el sentido correcto, pero difícilmente rendirán frutos a corto plazo (The expected yield of some of the measures may take time to materialize).