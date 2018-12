Pero la Constitución Política no permite discriminar. ¿Por qué limitar la lista a los grandes contribuyentes? A fuerza de número, las demás empresas deben contar en sus filas con muchos más evasores. Entre los grandes contribuyentes solo hay compañías con renta bruta declarada al menos de ¢40.000 millones anuales, activos promedio superiores a ¢50.000 millones en los últimos tres periodos fiscales y un promedio de renta liquidada de ¢450 millones en el mismo lapso. Empresas ubicadas por debajo de esos umbrales no son nada despreciables como contribuyentes. ¿Por qué no dar a conocer sus datos? En todo caso, ¿dónde y con qué criterio trazamos la frontera? ¿Por qué no declara la Sala públicos los datos tributarios de todas las personas jurídicas en los mismos términos aplicados a los 131 grandes contribuyentes sin utilidades en algún periodo de la última década?