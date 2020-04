No se trata de acelerar el cierre de Fonabe para disminuir el gasto público. El país necesita ahorro, pero no en la ayuda directa a grupos cuyas necesidades crecen con la pandemia. El ahorro en Fonabe, si de verdad se produce, debe destinarse a becas. Es la idea planteada por el exdiputado Ottón Solís en su plan CERRAR, desafortunadamente archivado por el Congreso. El norte no es disminuir el gasto social, sino hacer que cuente, y eso no lo lograremos nunca con el desarrollo incontenible del Estado innecesario.