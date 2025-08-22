Editorial

Editorial: El día después del remezón arancelario

A Costa Rica no le queda otra alternativa que intentar recomponer la relación con Estados Unidos, mitigar el perjuicio y procurar reducir el arancel del 15%. Internamente, la agenda pendiente para mejorar la competitividad del país es pesada y compleja. Urge un plan de emergencia que permita avanzar con rapidez en las acciones y proyectos más apremiantes

Por La Nación
